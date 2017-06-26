Сегодня 26 июня 2017 года, 14:51

НААУ требует от ГПУ открыть уголовное производство из-за преследования адвоката А.Цыганкова

Ассоциация усматривает признаки преступления в открытии уголовного производства по статье 190 УК Украины

Национальная ассоциация адвокатов Украины требует открыть уголовное производство по статье 365 УК Украины из-за неправомерного уголовного преследования адвоката Андрея Цыганкова. Об этом сообщается на сайте НААУ.

Комитет защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ провел экстренное заседание, на котором рассмотрел обращение адвоката Андрея Цыганкова об открытом в отношении него уголовном производстве. Как известно, 28 апреля 2017 года было начато досудебное расследование по признакам мошенничества, совершенного адвокатом и его клиентом. По мнению правоохранителей, действия заключались в подаче в суд документов, содержание которых не соответствует действительности.

«Политика вмешательства в законную деятельность адвоката по оказанию профессиональной юридической (правовой) помощи является недопустимой, а внесение сведений в ЕРДР по результатам реализации адвокатом своей правовой позиции представителя в судебном производстве не может быть основанием для этого», – подчеркивают в НААУ.

Адвокат совершает действия в интересах клиента, с которым заключен договор об оказании правовой помощи, в том числе, подает от его имени документы в суд. Факт заключения договора не может быть истолкован как предварительный сговор, поскольку такое толкование выходит за пределы действующего законодательства и свидетельствует о совершении представителями правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Кроме того, представление документов в суд одной из сторон гражданского процесса, содержание которых, по мнению органа досудебного расследования, не соответствует действительности, не входит в состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 190 УК Украины.

В связи с этим НААУ обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить изложенные в обращении адвоката Андрея Цыганкова обстоятельства и дать им правовую оценку. НААУ просит внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 УК Украины, в связи с превышением должностными лицами органа досудебного расследования и начать досудебное расследование. Также НААУ направит соответствующие обращения в Совет адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ) и Международной ассоциации юристов (IBA).