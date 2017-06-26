Сегодня 26 июня 2017 года, 13:20

Суд перенес рассмотрение дела Виктора Януковича, согласившись с доводами адвоката

Оболонский райсуд Киева начал и сразу перенес на 29 июня с.г. рассмотрение по существу дела, в котором бывший президент Виктор Янукович обвиняется в государственной измене.

Об этом в ходе судебного заседания в понедельник заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

В начале заседания председательствующий судья заявил, что обвиняемый В.Янукович не явился на заседание, и передал слово представителю прокуратуры.

Сторона обвинения подала суду ходатайство о начале специального (заочного) судебного производства в отношении Януковича, поскольку он, зная о деле против него, скрывается от следствия.

«Обвиняемый знает о суде и умышленно уклоняется от явки. Судебное разбирательство может осуществляться в отсутствие обвиняемого, поскольку он скрывается от следствия более 6 месяцев и по которому существуют фактические данные, что он находится за пределами страны, объявлен в межгосударственный розыск», – отметил прокурор Руслан Кравченко.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что ходатайство прокурора было преждевременным, так как это первое судебное заседание по существу, на которое не явился обвиняемый. По его словам, в соответствии со статьей 139 УПК для заочного заседания нужны две неявки в суд по существу.

Затем судья спросил адвоката, готов ли его подзащитный принять участие в судебном заседании, на что адвокат сказал, что только дистанционно.

«Он хочет участвовать в судебном заседании дистанционно, если суд отправит в Министерство юстиции РФ официальный запрос правовой помощи», – сказал г-н Сердюк.

Председательствующий судья согласился с адвокатами.