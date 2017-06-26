Сегодня 26 июня 2017 года, 11:49

В России будут блокироваться «зеркала» пиратских сайтов

Госдума сегодня в третьем и окончательном чтении приняла закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, передает Pravo.ru.

Соответствующие поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ГПК. Изменения сначала определяли термин «производный сайт в сети «Интернет». Однако ко второму чтению документ претерпел изменения: теперь понятие заменено на «копия заблокированного сайта» – сайт, «сходный до степени смешения с сайтом в интернете». Кроме того, поправки устанавливают порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей и федеральных органов исполнительной власти в Мосгорсуд.