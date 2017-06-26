Сегодня 26 июня 2017 года, 11:49

Елена Лукаш: залог в пользу Игоря Гужвы будет внесен сегодня

Залог за подозреваемого в вымогательстве главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву внесут сегодня, 26 июня 2017 года. Об этом сообщила адвокат г-на Гужвы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в Facebook.

Ранее сам Гужва сообщил, что не знает, будет ли он вносить залог в 544 тысяч гривен, установленный судом.

Как известно, в субботу Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.