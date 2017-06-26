Сегодня 26 июня 2017 года, 10:18

Хорошие новости от «Юридической практики»

Проект Закона о КСУ принят за основу

За основу принят проект Закона о Конституционном Суде Украины № 6427-д. Свои голоса за доработанный проект отдали 231 парламентария. Состав КСУ, согласно проекту, составляет 18 судей: Президент Украины, Верховный Совет Украины и Съезд судей Украины назначают по 6 судей. Важно, что КСУ уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 12 судей, получивших полномочия.

Принят за основу законопроект о привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг

Парламент принял за основу законопроект № 5592-д о внесении изменений относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг. Согласно изменениям в Гражданский кодекс Украины, в гражданском обороте могут быть такие группы ЦБ, как паевые ценные бумаги, которые предусматривают внесение владельцем таких ценных бумаг (инвестором) средств и/или имущества в капитал (активы) эмитента и предоставляют их владельцу (инвестору) право на получение части прибыли (дохода), в том числе в виде дивидендов и другие права, установленные законодательством, проспектом ЦБ или решением об эмиссии ЦБ. Также вносятся изменения в Закон «О ценных бумагах и фондовом рынке».

НБУ упрощает процедуры капитализации банка и прекращения банковской деятельности

Национальный банк Украины определил процедуру упрощенной капитализации банка и порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков». Соответствующие изменения предусматривают уменьшение сроков рассмотрения поданных в НБУ документов и оптимизации процедур капитализации.

Минздрав отменит запрет на доступ женщин ко многим профессиям

Министерство здравоохранения Украины пересматривает собственные документы на предмет наличия признаков гендерной дискриминации. В связи с этим разработан проект документа, который отменяет приказ от 29 декабря 1993 года № 256 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин». Данные запреты остались Украины в наследство от СССР.

Киевсовет запретил вылов бездомных котов

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о запрете на вылов бездомных котов в Киеве. Запрещается вылов бездомных котов на территории Киева, за исключением необходимости их стерилизации, вакцинации и/или с целью приспособления к новым владельцам. К этому процессу обязательно должны быть привлечены представители общественных зоозащитных организаций. Кроме того, коммунальные предприятия по содержанию жилищного фонда обязаны не создавать преднамеренных помех для выполнения котами функции естественной дератизации и предоставлять им доступ к подвальным помещениям.

Всемирный банк решил, как сотрудничать с Украиной в 2017-2021 годах

Совет директоров Всемирного банка одобрил Концепцию партнерства ВБ с Украиной на 2017-2021 годы. Главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины. Финансовая поддержка Всемирного банка в течение всего периода действия Концепции будет зависеть от прогресса Украины в реализации реформ, улучшения результатов внедрения портфеля проектов МБРР, общего кредитного потенциала ВБ.

Ученики 1-2 классов не будут получать оценки

В украинской школе отойдут от карательного оценивания, рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. «Сегодня Украина имеет большие проблемы именно с идеологией оценивания – оно карательное. В Новой украинской школе будет создана стимулирующая система, где достижения будут подчеркиваться наравне с ошибками. При этом мы не будем снимать оценивания в начальный школе полностью. 1-2-й класс должен быть без оценок, но в 3-4-м дети должны привыкать к балльной системе», – отметила Лилия Гриневич.

Минсоцполитики разработало Закон об активизации поиска работы

На сайте Минсоцполитики для общественного обсуждения опубликован проект Закона «Об активизации поиска работы безработных и ищущих работу». Изменения вносятся, в частности, в Кодекс законов о труде Украины. Он дополняется статьей 7-1 «Особенности занятости домашних работников». Согласно поправкам к статье 22, по требованию лица, которому отказано в приеме на работу, собственник обязан письменно сообщить о причине отказа. Информация о регистрации трудовых отношений и учете застрахованных лиц в системе общеобязательного государственного социального страхования, а также многие другие данные будут содержаться в Реестре застрахованных лиц.

В Киеве создают единую информбазу договоров аренды коммунального имущества

На пленарном заседании Киевгорсовета депутаты проголосовали за создание единой информационной базы договоров аренды земельных участков коммунальной собственности территориальной общины города Киева. База будет содержать общую информацию о земельном участке с указанием кадастрового номера, адреса и площади, данные о сроке действия договора аренды, ставке арендной платы, наличии задолженности. Граждане смогут видеть обобщенную картину развития земельных отношений в столице.

МВД запускает сервис для желающих путешествовать за рубежом

На сайте Главного сервисного центра МВД всего в два клика можно узнать, какие документы необходимы для путешествия за границу на авто. Сервис автоматически разделяет страны на те, которые признают национальное водительское удостоверение, и те, где дополнительно нужно иметь международное. Получить такое международное водительское удостоверение можно в сервисных центрах МВД.