Ко дню Государственной службы презентовали научно-практический комментарий к Закону о госслужбе

В Киеве презентовали научно-практический комментарий к Закону Украины «О государственной службе».
Сегодня в «Украинском доме» состоялась презентация научно-практического комментария к Закону Украины «О государственной службе». Открывая мероприятие Анатолий Селиванов, д.ю.н., профессор, действующий член (академик) НАПрН Украины, рассказал участникам, что это первый научно-практический комментарий законодательства о государственной службе. Книга раскрывает содержание последней редакции законодательства и нормативно правовых актов в этой сфере, и, по словам г-на Селиванова, позволит всем представителям государственной службы всех уровней, понять концептуальные и законодательные проблемы, которые остаются в системе госслужбы.
В свою очередь Александр Копыленко, директор Института законодательства Верховного Совета Украины, отметил, что этот колоссальный труд представляет собой усилия коллектива выдающихся ученых, которые объединились с потенциалом института, что и позволило создать очень качественный научный труд.
Кроме того участники высказали надежду, что книга позволит найти ответы на все вопросы с которыми сталкиваются представители государственной службы
Книга подготовлена с учетом современных новелл действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере государственной службы во взаимосвязи с новейшими тенденциями формирования и развития института государственной службы.
Отметим, что презентация книги приурочена ко Дню государственной службы Украины.
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