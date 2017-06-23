Сегодня 23 июня 2017 года, 15:41

Ко дню Государственной службы презентовали научно-практический комментарий к Закону о госслужбе

В Киеве презентовали научно-практический комментарий к Закону Украины «О государственной службе».

Сегодня в «Украинском доме» состоялась презентация научно-практического комментария к Закону Украины «О государственной службе». Открывая мероприятие Анатолий Селиванов, д.ю.н., профессор, действующий член (академик) НАПрН Украины, рассказал участникам, что это первый научно-практический комментарий законодательства о государственной службе. Книга раскрывает содержание последней редакции законодательства и нормативно правовых актов в этой сфере, и, по словам г-на Селиванова, позволит всем представителям государственной службы всех уровней, понять концептуальные и законодательные проблемы, которые остаются в системе госслужбы.

В свою очередь Александр Копыленко, директор Института законодательства Верховного Совета Украины, отметил, что этот колоссальный труд представляет собой усилия коллектива выдающихся ученых, которые объединились с потенциалом института, что и позволило создать очень качественный научный труд.

Кроме того участники высказали надежду, что книга позволит найти ответы на все вопросы с которыми сталкиваются представители государственной службы

Книга подготовлена с учетом современных новелл действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере государственной службы во взаимосвязи с новейшими тенденциями формирования и развития института государственной службы.

Отметим, что презентация книги приурочена ко Дню государственной службы Украины.