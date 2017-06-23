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Компания YouControl провела вебинар на тему «Обыски как новый вызов для бизнеса Украины»

23 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

21 июня с.г. компания YouControl провела бесплатный вебинар на тему «Обыски как новый вызов для бизнеса Украины». В общей сложности вебинар посетили более 700 пользователей.

На вебинаре эксперты детально разбирали стратегию действий компании в случае обыска: что следует сделать до и как действовать в процессе, юридические тонкости и специфику привлечения СМИ.

Как прокомментировал один из спикеров, Сергей Погребной: «Тема обысков не интересна только тем, кто бизнес на Украине не ведет». В YouControl уверены, что такие знания стоит получить каждому украинскому предпринимателю и профессионалу. Поэтому мы решили записать вебинар и бесплатно его распространить, чтобы все, кто по тем или иным причинам не смогли присоединиться, имели возможность его посмотреть.

Вебинар состоял из четырех тематических блоков и пяти экспертов:

1. Алгоритм действия при обысках в компании. Что необходимо делать, чтобы не стать фигурантом уголовного дела и как действовать, если к вам уже пришли.

Рассказывали: Сергей Погребной (партнер Sayenko Kharenko, глава правления АПКБУ), Сергей Смирнов (советник Sayenko Kharenko).

2. Информационная безопасность компании. Против чего бессильны средства защиты? Каким образом правильно и сбалансированно построить информационную защиту вашей компании.

Рассказывал: Александр Кульвановский (независимый эксперт в сфере ИТ и ИБ, консультант по решению проблем (troubleshooting) и выходу из конфликтов, сертифицированный психотерапевт WAPP).

3. Союзники бизнеса. В чем должностные лица превышают свои полномочия и что может сделать офис бизнес-омбудсмена для защиты вашей компании.

Рассказывал: Ярослав Грегирчак (заместитель бизнес-омбудсмена).

4. Антикризисные коммуникации. Как правильно коммуницировать с общественностью и СМИ во время и после обыска: главные ошибки и полезные советы.

Рассказывала: Екатерина Венжик (руководитель проектов в компании YouControl и экс-главный редактор Delo.ua).

«Рекомендации касательно коммуникаций, которые вы услышали, касаются не только обысков. Это удобный и реальный план действий на случай любого кризиса. Просмотрите его, осмыслите, держите в голове и на бумаге, и пусть он никогда вам не пригодится», – советует Екатерина Венжик.

Посмотреть вебинар в записи можно по ссылке.

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