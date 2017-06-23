Сегодня 23 июня 2017 года, 18:42

Минздрав отменит запрет на доступ женщин ко многим профессиям

Министерство здравоохранения Украины пересматривает собственные документы на предмет наличия признаков гендерной дискриминации. В связи с этим разработан проект документа, который отменяет приказ от 29 декабря 1993 года № 256 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 30 марта 1994 № 51/260.

«Мы выступаем против любых ограничений и за равные возможности для женщин и мужчин. Поэтому и происходит просмотр документов на предмет наличия признаков дискриминации. Проект документа, который лишает силу предыдущий, включавший около 450 работ, размещенный на официальном сайте», – отметила Оксана Сивак, заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Перечень состоит из разделов, объединяющих работы по металлообработке; строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, горные работы; геологоразведочные и топографо-геодезические, работы по добыче нефти и газа; черная и цветная металлургия; ремонт оборудования электростанций и сетей, электротехническое производство, производство абразивов радиотехническое и электронное производство, общие профессии электронной техники, профессии химических производств, профессии производств пищевой продукции, табачно-махорочное и ферментационную производство, работы на железнодорожном транспорте и метрополитене, автомобильном, морском, речном транспорте , полиграфическое производство, сельское хозяйство.

По словам народного депутата Украины из подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации парламентского Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирины Сусловой, запреты были введены в советские времена и остались Украины в наследство от СССР.

Разработка проекта приказа и его подписание его Ульяной Супрун, и.о. Министра здравоохранения Украины - лишь первый шаг. Сейчас документ направлен на согласование с Минсоцполитики, Минэнергоугля, Национальной академией медицинских наук Украины, профсоюзами и работодателями. После получения всех согласований будет направлен на государственную регистрацию в Минюст.