Сегодня 23 июня 2017 года, 18:42

Профильный комитет парламента рекомендует принять новый Закон об образовании

Комитет Верховного Совета Украины по вопросам науки и образования принял поправки к проекту нового закона «Об образовании» и рекомендовал его к принятию в целом парламентом. Соответствующее решение принято на заседании Комитета 21 июня 2017 года, передает сайт Министерства образования и науки.

Во время заседания рассматривались наиболее дискуссионные поправки к проекту закона. В частности, удалось прийти к взвешенной позиции относительно языкового вопроса, определение минимального оклада учителя на уровне четырех прожиточных минимумов, отмены конкурсного отбора детей в первый класс.

Ознакомиться с полным текстом законопроекта №3491-д можно по ссылке.