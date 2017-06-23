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Сегодня 23 июня 2017 года, 17:11

В Киеве создадут единую информбазу договоров аренды коммунального земельных участков

Вчера на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты создали единую информационную базу договоров аренды земельных участков коммунальной собственности территориальной общины города Киева. Об этом сообщает сайт Киевсовета.

Согласно решению, будет создан программный модуль «Информационная база договоров аренды земельных участков коммунальной собственности территориальной общины города Киева» и информационный слой «Земли коммунальной собственности территориальной общины города Киева». Администратором указанной системы будет КП «Главный информационно-вычислительный центр».

«Такую информационную базу необходимо создать, поскольку сейчас отсутствует единая система, которая содержала общую информацию о земельном участке с указанием кадастрового номера, ее адрес и площадь. Также нет данных о сроке действия договора аренды земельного участка или самого арендатора. Также отсутствует информация по ставке арендной платы, наличия или отсутствия задолженности Поэтому, киевляне лишены возможности иметь обобщенную картину развития земельных отношений в столице», – отметила соавтор соответствующего решения Ольга Белецкая.

Создание и функционирование информационной базы будет финансироваться в рамках объема расходов, предусмотренных Комплексной городской целевой программе «Электронная столица» на 2015 -2018 годы.