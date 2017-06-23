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Комитет защиты прав адвокатов НААУ проводит экстренное заседание по обращению А.Цыганкова

23 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат Андрей Цыганков обратился к Национальной ассоциации адвокатов Украины с просьбой предоставить защиту профессиональным правам и гарантиям адвокатской деятельности в связи с открытым в отношении него уголовным производством. 28 апреля с.г. было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 УК.

«Прошу отреагировать на приведенные факты нарушения действующего законодательства Украины относительно деятельности адвоката и обратиться к руководству Генеральной прокуратуры Украины и МВД Украины с целью немедленного прекращения противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов по отношению представителей адвокатуры Украины», – говорится в обращении.

В связи с этим сегодня, 23 июня 2017 года, в 14.00 состоится экстренное заседание Комитета защиты прав и гарантий адвокатской деятельности.

По информации г-на Цыганкова, уголовное производство открыто в отношении него именно как адвоката за действия, которые осуществляются для защиты его клиента в суде. Андрей Цыганков видит в этом уголовном деле намерения оппонентов его клиента использовать правоохранительные органы Украины с целью оказания давления на сторону по гражданскому делу и ограничить свободу адвокатской деятельности.

«Указанное является недопустимым созданием препятствий к осуществлению правомерной деятельности представителя лица по оказанию правовой помощи и нарушением установленных законом гарантий его деятельности. Соответствующая противоправное процедура применения к адвокатам и их клиентов давления в виде необоснованных уголовных производств создает реальную угрозу о дальнейшем существовании независимого института адвокатуры в целом», – говорится в обращении адвоката к НААУ.

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Провінціал 23 июня 2017 года 13:44 #

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