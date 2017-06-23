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А.Родзинский и еще 18 арбитражных управляющих приглашены Минюстом для дачи пояснений

23 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

4 июля 2017 года в 10.00 в помещении Министерства юстиции Украины ( Киев, ул. Сечевых Стрельцов, д. 73) состоится очередное заседание Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов). Об этом сообщается на сайте Минюста.

Для участия в заседании Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) и предоставления соответствующих объяснений приглашаются такие арбитражные управляющие:

– Павел Дуплик;

– Денис Ефименко;

– Людмила Жураковская;

– Александр Зух;

– Роман Ивженко;

– Константин Кириченко;

– Виктор Князев;

– Сергей Костур;

– Варвара Кочергина;

– Евгений Кудинов;

– Иван Кукул;

– Сергей Марченко;

– Вячеслав Менак;

– Сергей Проскурин;

– Сергей Птушко;

– Андрей Савочка;

– Игорь Сахненко;

– Селищев Александр.

Также для участия в заседании приглашается Анатолий Родзинский, являющийся также адвокатом и руководителем «Украинской палаты арбитражных управляющих».

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