А.Родзинский и еще 18 арбитражных управляющих приглашены Минюстом для дачи пояснений

4 июля 2017 года в 10.00 в помещении Министерства юстиции Украины ( Киев, ул. Сечевых Стрельцов, д. 73) состоится очередное заседание Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов). Об этом сообщается на сайте Минюста.
Для участия в заседании Дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов) и предоставления соответствующих объяснений приглашаются такие арбитражные управляющие:
– Павел Дуплик;
– Денис Ефименко;
– Людмила Жураковская;
– Александр Зух;
– Роман Ивженко;
– Константин Кириченко;
– Виктор Князев;
– Сергей Костур;
– Варвара Кочергина;
– Евгений Кудинов;
– Иван Кукул;
– Сергей Марченко;
– Вячеслав Менак;
– Сергей Проскурин;
– Сергей Птушко;
– Андрей Савочка;
– Игорь Сахненко;
– Селищев Александр.
Также для участия в заседании приглашается Анатолий Родзинский, являющийся также адвокатом и руководителем «Украинской палаты арбитражных управляющих».
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