Сегодня 23 июня 2017 года, 17:11

Состав экспертов ЕБРР пополнился партнером из МЮФ Integrites

Партнер МЮФ Integrites Святослав Шеремета займет должность эксперта по корпоративному управлению в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

В составе команды МЮФ Integrites Святослав Шеремета возглавлял практику Корпоративного права и M&A. Он консультировал клиентов фирмы по вопросам приватизации, корпоративного структурирования, выхода на иностранные рынки и урегулирования отношений между акционерами компаний, как на Украине, так и в иностранных юрисдикциях. Среди компаний, которым г-н Шеремета оказывал юридическую поддержку – крупнейшие украинские финансовые, промышленные и аграрные компании, международные финансовые организации и инвестиционные банки.

Команда INTEGRITES желает Святославу профессиональных достижений, а также благодарит за плодотворное сотрудничество.