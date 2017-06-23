Состав экспертов ЕБРР пополнился партнером из МЮФ Integrites

Партнер МЮФ Integrites Святослав Шеремета займет должность эксперта по корпоративному управлению в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).
В составе команды МЮФ Integrites Святослав Шеремета возглавлял практику Корпоративного права и M&A. Он консультировал клиентов фирмы по вопросам приватизации, корпоративного структурирования, выхода на иностранные рынки и урегулирования отношений между акционерами компаний, как на Украине, так и в иностранных юрисдикциях. Среди компаний, которым г-н Шеремета оказывал юридическую поддержку – крупнейшие украинские финансовые, промышленные и аграрные компании, международные финансовые организации и инвестиционные банки.
Команда INTEGRITES желает Святославу профессиональных достижений, а также благодарит за плодотворное сотрудничество.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы применение санкций к российским интернет-ресурсам?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ФОРУМ ААУ «ФОРМУЛА УСПЕХА: СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: