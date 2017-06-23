Сегодня 23 июня 2017 года, 15:41

НБУ избавляется от «непрофильных активов» в пользу участников АТО

Национальный банк Украины продолжает избавляться от непрофильных активов и передает в ведение Министерства обороны Украины базу отдыха «Южные зори» в с.Затока Одесской области.

«Национальный банк продолжает фокусироваться на ключевых функциях, присущих центральном банке. База отдыха «Южные зори» – не исключение, это подтверждено решением Правлением Центрального банка о ее выводе за пределы НБУ. Убежден, что освобождаясь от непрофильных активов, Нацбанк в этом станет образцом для других государственных организаций, – отметил директор департамента обеспечения деятельности НБУ Ярослав Ильницкий. – Мы всегда рады помочь украинским военным и надеемся, что база отдыха понадобится для отдыха наших героев-участников АТО и их близких».

Об этом сообщает сайт регулятора.

Отметим, что вчера КМУ принято распоряжение №416-р «О передаче недвижимого имущества в г.Киеве и пгт Затока Одесской области в сферу управления Министерства обороны».