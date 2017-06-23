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Мессенджер Telegram могут заблокировать в России

23 июня 2017 года Источник:Pravo.ru

Роскомнадзор заблокирует мессенджер Telegram в России в случае отказа выполнить требования российского закона об организаторах распространения информации, сказано в письме главы ведомства Александра Жарова, передает Pravo.ru.

А.Жаров отметил, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Глава Роскомнадзора рассказал, что почти ежедневно ведомство направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. «Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», – заметил Жаров.

Как пояснили в Роскомнадзоре, включение мессенджера в реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. «В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», – пояснил А.Жаров, добавив, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает.

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