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В центре Киева убит основатель профсоюза ветеранов АТО

23 июня 2017 года Источник:Украинская ПРАВДА

Вечером 22 июня с.г. во время бытовой ссоры убит участник АТО и председатель профсоюза мигрантов Украины Сергей Олийнык в центре столицы. Об этом пишет «Украинская ПРАВДА – Киев».

Как сообщила представитель полиции Киева Оксана Блищик, конфликт возник из-за игры уличного музыканта – сына погибшего – в сквере. Нетрезвый гражданин высказал претензию к музыканту, попросив снизить звук. Сергей Олийнык попытался защитить своего сына, но получил удар ножом и скончался в течении нескольких минут.

Известно, что убийца сбежал, скрывался в соседнем доме, но через 20 минут его задержали. Сейчас он в СИЗО.

Погибший с позывным «Викинг» основал и возглавил Всеукраинский профсоюз ветеранов АТО и волонтеров, а также более 15 лет возглавлял Всеукраинский профсоюз работников-мигрантов на Украине и за ее пределами.

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