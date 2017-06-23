Сегодня 23 июня 2017 года, 12:39

«Функции, переданные от ГСИС, несвойственны МЭРТ», – Валерий Жалдак

Как считает глава IP-департамента МЭРТ, Министерство не может выдавать охранные документы

Куда двигается реформа системы интеллектуальной собственности? Этот вопрос волнует ныне многих. С ликвидацией Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (ГСИС) и передачей функций по реализации государственной политики в ІР-сфере Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины юристам легче жить не стало, наоборот проблемных вопросов накопилось много. На некоторые из этих вопросов вчера в БЦ «Леонардо» отвечали директор департамента интеллектуальной собственности МЭРТ Валерий Жалдак и заместитель директора департамента Богдан Падучак. Заместитель директора по экспертной работе НИИ ИС НАПрН Украины Александр Дорошенко рассказал об основных положениях законопроекта «О Национальной системе охраны интеллектуальной собственности на Украине» предусматривающий, в частности, создание Национального органа интеллектуальной собственности (НОИС). Мероприятие было организовано Комитетом Ассоциации юристов Украины по интеллектуальной собственности. Модератором заседания выступила глава профильного Комитета АЮУ, руководитель ІР-практики АО Arzinger Екатерина Олейник. «Как нам работать в новой парадигме?»,– адресовала вопрос представителям МЭРТ г-жа Олейник.

«Вы знаете, что состоялся первый этап реформы. Для меня несколько странно, что Министерство систему организации интеллектуальной собственности обсуждает с бизнесом. Бизнес по большому счету не должен интересовать, как работает система, как оказываются услуги. Бизнесу и заявителям нужно понимать, где точка входа, а где точка выхода. Оказаны ли услуги вовремя и оказаны ли они качественно», – отметил Валерий Жалдак и добавил, что Министерство будет делать все, для того, чтобы упростить систему предоставления услуг в ІР-сфере. Он подчеркнул, что с ликвидацией ГСИС реформа не завершилась, будет еще следующий этап. Также он предложил участникам высказаться по поводу болевых точек системы. В свою очередь г-н Падучак остановился на документах, которые были подготовлены для обеспечения беспрерывности работы системы.

Александр Дорошенко рассказал о законопроектах, разработанных на базе Института. В частности, законопроект о Национальной системе охраны интеллектуальной собственности с декабря 2016 года претерпел немалых изменений и ныне находиться на рассмотрении в МЭРТ. Документ предусматривает создание ряда субъектов, определяет круг их полномочий. Некоторые из субъектов системы еще не созданы (речь идет о НОИС, Национальном совете по вопросам интеллектуальной собственности). Довольно детально расписаны положения касательно представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных).

Екатерина Олейник поинтересовалась у Валерия Жалдака, проводились ли какие-то встречи с судейским корпусом, поскольку вопрос о надлежащем ответчике по делам о защите ІР-прав решается судейским корпусом неоднозначно. На данный момент в госреестре указано, что ГСИС находиться в состоянии ликвидации. Практика уже отличается, ведь каждый судья решает дело по своему усмотрению. «Тут не нужно много думать и дискутировать. Очевидно, что правопреемником является МЭРТ. В чем вопрос?», – задал встречный вопрос руководитель департамента. «Вопрос в том, что есть разные определения судов», – ответила г-на Олейник. «Мы же не можем влиять на определения судов», – настаивал на своем г-н Жалдак. – Все функции переданы МЭРТ, даже не в лице департамента по интеллектуальной собственности… Функции фактически растворились в структуре Министерства. Представительство в судах осуществляется юридическим департаментом». «Известна ли им специфика дел в сфере интеллектуальной собственности?», – поинтересовалась Екатерина Олейник. «Вы же не ставите под сомнение квалификацию специалистов, работающих в Министерстве?», – задал вопрос Валерий Жалдак и добавил, что представительство интересов в судах не принадлежит к компетенции его департамента.

Участники мероприятия интересовались и составом коллегий Апелляционной палаты, и куда (в какое помещение) идти/подавать документы. Куда звонить, чтобы получить номер входящей корреспонденции? Представители МЭРТ отмечали, что в Министерстве внедрена автоматизированная система документооборота и теоретически такую информацию может дать любой сотрудник структуры, но лучше звонить в канцелярию. «Можно ли получить письменное подтверждение о том, что Министерство получило документ?», – спрашивают участники. Чиновники отвечают: «Для чего, чтобы клиент знал, что вы делаете свою работу?». Дата получения корреспонденции государственным органом имеет ключевое значение для правоотношений в ІР-сфере.

Когда заработают государственные инспекторы по вопросам интеллектуальной собственности? Валерий Жалдак пообещал к осени этот вопрос решить, но МЭРТ этих функций исполнять не собирается. Сейчас обсуждается возможность передачи полномочий к МВД.

«Чем быстрее будет принят закон о Национальной системе охраны интеллектуальной собственности, тем быстрее мы получим ответы на все вопросы. Ускорение ІР-реформы является ключевым. Мы не можем тянуть еще год», – подчеркнул Александр Дорошенко. Участники добавили, что европейцы уже выразили «глубокую обеспокоенность» состоянием этого вопроса.

«Государство должно создать тот механизм, который будет вас качественно обслуживать. Очевидно, что функции, переданные от ГСИС – несвойственны Министерству. Мы должны вырабатывать политику. Министерство не может выдавать охранные документы», – отметил Валерий Жалдак. Он надеется, что следующий этап реформы завершится осенью (речь идет о создании патентного ведомства). А Министерству будет достаточно трех лиц, которые будут вносить предложения министру в вопросе формирования государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.