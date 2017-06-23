Сегодня 23 июня 2017 года, 12:39

Антимонопольное расследование против Guess: тревожный звонок для ритейлеров?

6 июня 2017 года Европейская Комиссия анонсировала начало антимонопольного расследования в отношении крупного ритейлера и производителя одежды компании Guess. Комиссия намерена изучить, не нарушила ли компания конкурентные правила Европейского Союза (ЕС) путем включения в договоры с официальными ритейлерами ограничений на перепродажу продукции ритейлерам из других стран ЕС.

Учитывая, что в последнее время Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) активно применяет в своей деятельности европейские подходы, данное расследование может иметь последствия и для ритейлеров на Украине.

Отчет по сектору E-Commerce

Указанное расследование проводится в продолжение отчета Европейской Комиссии по сектору электронной коммерции, который был опубликован ранее в 2017 году. В отчете, в частности, сделан акцент на ключевых нюансах, которые имеют отношение к защите конкуренции.

Среди практик, которые могут вредить конкуренции, Комиссия отметила наличие в договорах с ритейлерами условий о выборочном распространении товаров, рекомендаций о минимальной розничной цене, а также ограничений на продажу продукции по географическому признаку. Некоторые из указанных ограничений являются прямым нарушением конкурентного законодательства, в том числе Закона Украины «О защите экономической конкуренции» (Закон о защите конкуренции).

Предлагаем более детально разобраться с тем, какие именно условия соглашений с ритейлерами могут потенциально повлечь за собой санкции со стороны АМКУ, давайте разберемся

Ограничения на поставку товаров

Наличие в договорах ограничений на поставку товаров лишь определенным ритейлерам может быть расценено АМКУ как распределение рынков по кругу покупателей, что является антиконкурентными действиями в понимании статьи 6 Закона о защите экономической конкуренции. В то же время, ввиду отсутствия соответствующих рекомендательных разъяснений, каждую ситуацию и договор стоит оценивать индивидуально.

Что касается европейских подходов, то практика заключения договоров с ограниченным кругом ритейлеров известна в ЕС как выборочное распространение продукции («selective distribution»). При этом различается выборочное распространение на основе качественных и количественных критериев. Так, производители часто заключают договоры на распространение продукции исключительно с теми ритейлерами, которые соответствуют ряду требований к помещениям и квалификации персонала. Выборочное распространение продукции на основе качественных критериев, как правило, не влечет за собой рисков для конкуренции при условии, что в основе выбора лежит объективный критерий (к примеру, уникальная система обучения персонала).

В то же время, украинским компаниям не стоит копировать европейские подходы ввиду фактического отсутствия релевантной практики применения законодательства о защите конкуренции. Эффективным механизмом предотвращения нарушений конкурентного законодательства является получение выводов АМКУ о квалификации действий, на основании поданной субъектом хозяйствования информации.

Минимальные розничные цены

Широко распространённая среди ритейлеров практика установления рекомендованных розничных цен (РРЦ) также может быть расценена АМКУ как антиконкурентные действия. Похожих подходов придерживаются в ЕС, где установление минимальных розничных цен является ограничением конкуренции по определению, что влечёт за собой санкции со стороны конкурентных ведомств.

Европейский подход отличается от украинского тем, что практика рекомендации розничной цены не является в ЕС автоматическим нарушением конкурентного законодательства при условии, что рыночная доля каждой из сторон не превышает 30%. Обращаем внимание, что речь идет именно о рекомендательном характере цены, и ни в коем случае не о минимальной фиксированной цене.

Что касается Украины, то любая формулировка в договоре об установлении минимальной или рекомендованной розничной цены может быть расценена АМКУ как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Соответственно, было бы целесообразно по возможности избегать включения подобных формулировок в договоры с ритейлерами.

За осуществление антиконкурентных действий Закон о защите конкуренции предусматривает ответственность в виде штрафа до 10 % выручки компании от реализации продукции за последний отчетный год, который предшествовал году, в котором наложен штраф.

В качестве вывода, хотелось бы еще раз сделать акцент на том, что практика применения АМКУ санкций за антиконкурентные действия в сфере ритейла все еще пребывает на этапе формирования. Соответственно, необходим индивидуальный профессиональный подход при оценке каждой ситуации и соглашения.

Эффективным способом минимизировать риски, связанные с конкурентным законодательством, является получение от АМКУ выводов о квалификации действий на основании статьи 14 Закона о защите экономической конкуренции.

Артем Фролов, юрист ЮФ GOLAW