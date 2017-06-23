Сегодня 23 июня 2017 года, 14:10

Елена Лукаш будет защищать главреда издания «Страна» Игоря Гужву

Арестованного главного редактора издания «Страна» Игоря Гужву будет защищать экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. На поруки его готов взять сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул. Об этом сообщает «Украинская ПРАВДА», ссылаясь на Facebook политика.

Как известно, 22 июня 2017 года в помещение интернет-издание «Страна» пришли с обыском, который продолжался до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители забрали главного редактора.

Генеральная прокуратура Украины подозревает, что Игорь Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов США за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков. Как стало известно, речь идет о депутате от «Радикальной партии» Дмитрии Линько.