ГФС: Регистрация рисковых налоговых накладных с 1 июля будет невозможной

С 1 июля с.г. полноценно заработает электронная система управления рисками при администрировании НДС, автоматически останавливающая регистрацию рисковых налоговых накладных. Об этом заявил директор Департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николай Чмерук, передает сайт Службы.
По его словам, НДС всегда был рисковым с точки зрения построения схем уклонения от налогообложения. До введения системы электронного администрирования НДС существовали схемы так называемых «налоговых ям», когда создавались предприятия, формировались налоговые обязательства, а потом эти предприятия банкротились и суммы не поступали в бюджет. Позже недобросовестные налогоплательщики использовали льготный режим налогообложения предприятий сельского хозяйства.
Чиновник отметил, что с 1 апреля текущего года систему автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных / расчетов корректировки критериям оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации таких налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН работает в тестовом режиме, с 1 июля этого года уже будет работать в обычном режиме.
По оценке чиновника, процент налоговых накладных, которые будут останавливаться, не превысит 0,1% от общего количества проверенных.
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