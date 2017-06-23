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Cкидка в 50% на аренду коммунального имущества в Киеве продлена на год

23 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

22 июня 2017 года на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в Положение об аренде имущества территориальной общины города Киева.

«В 2015 году Киевсовет утвердил Положение о предоставлении в аренду коммунального имущества города Киева. Этим положением пунктом 11 было предусмотрено, что методика и ставки рассчитываются с учетом скидки в 50%. Действие этого положения была до 2016 года. В прошлом году мы продлили действие этой скидки до 1 июля 2017 года. Таким образом, фактически через восемь дней в Киеве в 2 раза увеличится арендная плата на коммунальное имущество», – отметил соавтор соответствующего решения депутат Киевсовета Сергей Артеменко.

На сегодняшний день свободны около 156 тыс кв. м. нежилых помещений коммунальной собственности территориальной общины города Киева, которые могут быть предоставлены в аренду. По словам депутатов Киевсовета, увеличение арендной платы приведет к уменьшению поступлений от аренды в столичный бюджет. Чтобы этого не допустить, городские избранники продлили действие скидки в 50% до 31 октября 2017 года.

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