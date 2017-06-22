Киевсовет запретил вылов бездомных котов

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о запрете на вылов бездомных котов в Киеве. Документ решает вопрос обращения и регулирования численности бездомных животных гуманными методами, передает сайт Киевсовета.
Согласно решению, запрещается вылов бездомных кошек на территории Киева за исключением необходимости их стерилизации, вакцинации и / или с целью приспособления к новым владельцам. К этому процессу обязательно должны быть привлечены представители общественных зоозащитных организаций.
«Кроме того, коммунальные предприятия по содержанию жилищного фонда обязаны не создавать преднамеренных помех для выполнения котами функции естественной дератизации и предоставлять им доступ к подвальным помещениям», – отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.
Также отмечается, что ответственные лица, уполномоченные в структурах жилищно-эксплуатационных предприятий или организаций, в том числе ЖСК, ОСМД, должны обеспечивать соблюдение норм и требований эксплуатации подвалов, технических подвалов и чердаков, предотвращать изоляции там котов, может привести к их гибели.
Также коммунальные предприятия «Приют для животных» и «Киевская городская больница ветеринарной медицины» должны обеспечить за внебюджетные средства и средства, предусмотренные в бюджете на соответствующий год, регулирование численности этих животных в городе путем стерилизации с обязательной вакцинацией.
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