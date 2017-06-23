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Субъекты интернет-торговли нарушают права потребителя в части информирования, – Госпродпотребслужба

23 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Действующая законодательная база четко устанавливает требования по надлежащему информированию потребителя как о товаре, так и о субъекте хозяйствования, реализующем этот товар. Однако часть представителей операторов рынка, особенно те, которые осуществляют деятельность через сеть Интернет, не придерживаются этих требований.

Об этом заявила и.о. зампредседателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности продовольственных продуктов и защите потребителей Лилия Стиренко во время ежегодной бизнес-конференции «Only Retail Ceo».

«Мы уже неоднократно обращали внимание на то, что действующее законодательство, регулирующее интернет-торговлю на Украине, содержит много пробелов, и это негативно отражается на возможности потребителя защитить свои права», – отметила г-жа Стиренко.

По ее словам, часть субъектов хозяйствования эти требования игнорирует сознательно, что является грубым злоупотреблением и правонарушением.

«Если сейчас установлены определенные ограничения для осуществления проверок, то это не значит, что законодательство нельзя игнорировать. Госпродпотребслужба призывает бизнес быть более сознательным и ответственным», – подытожила она.

Об этом сообщается на сайте Службы.

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