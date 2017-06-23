Сегодня 23 июня 2017 года, 11:08

Адвокат А.Шадрин прокомментировал вопросы применения «Закона Савченко» после его отмены

24 декабря 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно усовершенствования порядка засчитывания судом срока предварительного заключения в срок наказания» (далее – «Закон Савченко»), в соответствии с которым один день предварительного заключения пересчитывается в два дня лишения свободы («день за два»). Данный закон имеет обратную силу во времени как закон, смягчающий ответственность и поэтому применяется к правоотношениям, которые возникли до его опубликования, о чем отдельно подчеркивается в пункте 2 Закона. Аналогичное правило предусмотрено и в статье 5 Уголовного кодекса Украины.

20 июня 2017 года в официальном издании «Голос Украины» был опубликован закон, изложивший в новой редакции часть 5 статьи 72 Уголовного кодекса Украины, которая теперь звучит так:

«Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилами, предусмотренными в части первой этой статьи. При назначении наказаний, не указанных в части первой этой статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбытия».

В самом законе предусмотрено, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть с 21 июня 2017 года.

Ответим теперь на наиболее частый вопрос, возникающий в связи с отменой «Закона Савченко». Он сформулирован так: «Лицо задержано ноябре 2014 года и находится под стражей до настоящего времени. Будет ли теперь применяться «Закон Савченко» к такому лицу, если да, то какой именно период подлежит пересчету?»

После вступления в силу «Закона Савченко», последний распространил свое действие до своего вступления в силу. Таким образом, период с ноября 2014 до 24 декабря 2015 года подлежит пересчету «день за два». Сам Закон во время своего действия с 24 декабря 2015 года и по 21 июня 2017 года также устанавливает правило пересчета «день за два». Однако и после его отмены, т.е. после 21 июня 2017 года правила пересчета «день за два» для такого лица будут сохраняться. В соответствии с частью 4 статьи 5 УК Украины, если после совершения лицом деяния, предусмотренного этим Кодексом, закон об уголовной ответственности изменялся несколько раз, обратную силу во времени имеет тот закон, который отменяет преступность деяния, смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица.

Таким образом, правило пересчета «день за день» будет применяться только для лиц, которые совершили преступления после вступления в силу закона об отмене «Закона Савченко», то есть с 21 июня 2017 года.

Александр ШАДРИН, адвокат АО «Тихоненков, Надоля, Шадрин и соратники»