Сегодня 23 июня 2017 года, 09:37

Google попал в список Роскомнадзора и заблокирован

Поисковая система Google недоступна в Москве. Как сообщает КоммерсантЪ, ссылаясь на реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора, доступ к адресу ‘www.google.ru’ запрещен с 14 июня 2016 года.

Локализации поисковика в других доменных зонах в список не вошли. Четыре интернет-провайдера сообщили, что действительно заблокировали поисковик по требованию Роскомнадзора.

По данным провайдера Авакс, в реестр запрещенных сайтов был внесен один из IP-адресов, который принадлежит Google. В Google сообщили, что получили информацию о блокировке.