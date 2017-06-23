Google попал в список Роскомнадзора и заблокирован

Поисковая система Google недоступна в Москве. Как сообщает КоммерсантЪ, ссылаясь на реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора, доступ к адресу ‘www.google.ru’ запрещен с 14 июня 2016 года.
Локализации поисковика в других доменных зонах в список не вошли. Четыре интернет-провайдера сообщили, что действительно заблокировали поисковик по требованию Роскомнадзора.
По данным провайдера Авакс, в реестр запрещенных сайтов был внесен один из IP-адресов, который принадлежит Google. В Google сообщили, что получили информацию о блокировке.
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