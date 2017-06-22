Сегодня 22 июня 2017 года, 18:30

Против IKEA в России открыто дело из-за некорректной рекламы

Московское Управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении рекламного законодательства в отношении компании «ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн», которая является частью группы компаний IKEA, передает Pravo.ru.

Причиной для возбуждения дела стало заявление гражданина, который пожаловался на нарушения, допущенные во время рекламной акции «Напиток в подарок», которую компания проводила в одном из магазинов в Москве. По условиям акции, получить подарок можно было тогда, когда сумма покупки составила 1000 руб.

Однако в рекламе не было информации о том, что для получения напитка нужно было предоставить специальный купон, а не рекламную листовку. «Напиток в подарок также был не тот, который первоначально изобразили в буклете», – сообщается на сайте УФАС.

УФАС посчитало, что в действиях компании есть признаки нарушения законодательства в части распространения рекламы, в которой отсутствует существенная информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.