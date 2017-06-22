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Сегодня 22 июня 2017 года, 18:30

«Яндекс.Карты» обходит запреты, введенные решением СНБО

Приложение «Яндекс.Карты» обошло блокировку и возобновило работу в сетях украинских мобильных операторов. «Яндекс.Пробки» и картами можно пользоваться через мобильный интернет операторов «Киевстар», Lifecell, Vodafone, обновив приложение до последней версии. Через браузер сервисы Яндекса, по-прежнему не работают. Об этом передает УНИАН.

Отметим, что 21 июня запрещенная русская соцсеть Одноклассники заявила, что придумала, как обойти блокировку в Украине. ОК обновили мобильное приложение, которое обходит запрет, и разослали сообщение пользователям соцсети.

Как сообщалось на нашем сайте, ВАСУ привел аргументы насчет законности блокирования «ВКонтакте» и других российских сайтов