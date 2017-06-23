МВД запускает сервис для желающих путешествовать зарубежем

Отныне на сайте Главного сервисного центра МВД всего в два клика можно узнать, какие документы необходимы для путешествия за границу на авто. «Для этого вы можете выбрать страну к которой планируете путешествовать, опцию, когда вы либо нет владельцем авто. Согласно указанных параметров появится перечень необходимых документов», – сообщается на сайте МВД.
Сервис автоматически разделяет страны на те, которые признают национальное водительское удостоверение, и те, где дополнительно нужно иметь международное водительское удостоверение. Произвести обмен национального удостоверения в соответствии с требованиями действующего международного законодательства или получить международное водительское удостоверение можно в сервисных центрах МВД.
Подробнее с предоставлением услуги и адреса сервисных центров МВД можно ознакомиться на сайте hsc.gov.ua.
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