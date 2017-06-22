Программа профадаптации участников АТО предполагает гарантии в сфере труда и образования

Кабинет Министров своим постановлением утвердил Порядок организации социальной и профессиональной адаптации участников антитеррористической операции. Минсоцполитики разработало проект акта с целью создания действенного механизма организации профессионального обучения (последипломного образования), а также предоставление информационных, консультационных, профориентационных услуг по этим вопросам, как неотъемлемой составляющей социальной адаптации к условиям гражданской жизни участников антитеррористической операции местными органами исполнительной власти.
Принятие Порядка позволит:
- создать действенный механизм организации восстановления профессиональных навыков участников АТО, как неотъемлемой составляющей их адаптации к условиям гражданской жизни;
- обеспечить право участников АТО на образование в течение жизни;
- повысить оперативность решения проблемных вопросов участников АТО, связанных с гражданской профессиональной деятельностью, и усилить их конкурентоспособность на рынке труда. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.
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