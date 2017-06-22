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КМУ утвердит Концепцию защиты объектов критической инфраструктуры, подготовленную МЭРТ

22 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

21 июня 2017 года Министерство экономического развития и торговли совместно с Национальным институтом стратегических исследований и СБУ презентовало проект распоряжения Кабинета Министров Украины о создании государственной системы защиты критической инфраструктуры Украины.

Во время презентации директор департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности Андрей Тивончук отметил, что предложенная концепция закладывает качественно новый уровень государственного управления в этой сфере и предусматривает современные подходы к управлению вопросами безопасности рисками, оптимизированное использование имеющихся ресурсов, гибкость и скорость реагирования на инциденты и кризиса.

«Реализация Концепции рассчитана на десятилетний срок (с 2017 по 2027 годы) и сочетает в себе проведение законодательных преобразований в сфере защиты критической инфраструктуры, институциональные и организационные изменения существующей системы защиты критической инфраструктуры», – сообщается на сайте МЭРТ.

Сейчас этот проект прошел процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти, правовую экспертизу в Минюсте и готовится для представления на рассмотрение правительства.

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