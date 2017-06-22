Национальная ассоциация адвокатов Украины призывает подавать замечания к принятому в первом чтении законопроекту №6232.
«Учитывая на масштабное влияние этого законопроекта на законодательное поле и его значимую роль в проведении судебной реформы, просим адвокатов активно включиться и предоставить свои предложения по проголосованному проекту изменений», – говорится на сайте НААУ.
Предложения принимаются до 23 июня 2017 года (пятница) включительно на адрес info@unba.org.ua
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