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Сегодня 22 июня 2017 года, 16:58

НААУ собирает предложения адвокатов к новым процессуальным кодексам

Национальная ассоциация адвокатов Украины призывает подавать замечания к принятому в первом чтении законопроекту №6232.

«Учитывая на масштабное влияние этого законопроекта на законодательное поле и его значимую роль в проведении судебной реформы, просим адвокатов активно включиться и предоставить свои предложения по проголосованному проекту изменений», – говорится на сайте НААУ.

Предложения принимаются до 23 июня 2017 года (пятница) включительно на адрес info@unba.org.ua