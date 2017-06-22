Сегодня 22 июня 2017 года, 16:58

ГПУ внесла представление о согласии на арест двух парламентариев

Прокуратура готовит арест двух народных депутатов – Максим Полякова и Бориса Розенблата, сообщает сайт ГПУ.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховный Совет Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Максима Полякова.

Говорится, что указанный народный депутат подозревается в том, что своими умышленными действиями совершил получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя или третьего лица за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, лицом, занимающим особо ответственное положение, то есть особо тяжкое коррупционное преступление, предусмотренное частью 4 статьи 368 УК Украины.

Также Юрий Луценко внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Бориса Розенблата.

Указанный народный депутат подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 УК Украины получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя или третьего лица за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, по предварительному сговору группой лиц , лицом, занимающим особо ответственное положение).