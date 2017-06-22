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Сегодня 22 июня 2017 года, 15:25

Минюст проведет мониторинг регистрационных действий пяти киевских нотариусов

Министерством юстиции Украины издан приказ «О проведении мониторинга регистрационных действий в Государственном реестре прав на недвижимое имущество» №2131/17 от 20 июня 2017 года.

В перечень государственных регистраторов и субъектов государственной регистрации, по которым проводится мониторинг регистрационных действий в Госреестре вошли, в частности, частные нотариусы Киевского городского нотариального округа:

– Руслана Гречневая;

– Наталья Козаева;

– Елена Пинчук;

– Яна Стороженко;

– Виктория Ярощук;

– Ирина Ярощук.

Также мониторинг будет осуществлен относительно КП «Благоустройство Крюковщины» Крюковщинский сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области.

Согласно статье 37-1 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений», контроль в сфере государственной регистрации прав осуществляется Минюстом, в том числе путем мониторинга регистрационных действий в Государственном реестре прав с целью выявления нарушений порядка государственной регистрации прав государственными регистраторами, уполномоченными лицами субъектов государственной регистрации прав.

По результатам мониторинга регистрационных действий в Государственном реестре прав в случае выявления нарушений порядка государственной регистрации прав государственными регистраторами, уполномоченными лицами субъектов государственной регистрации прав Министерство юстиции Украины проводит проверки государственных регистраторов или субъектов государственной регистрации прав.

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