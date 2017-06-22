Минюст проведет мониторинг регистрационных действий пяти киевских нотариусов

Министерством юстиции Украины издан приказ «О проведении мониторинга регистрационных действий в Государственном реестре прав на недвижимое имущество» №2131/17 от 20 июня 2017 года.
В перечень государственных регистраторов и субъектов государственной регистрации, по которым проводится мониторинг регистрационных действий в Госреестре вошли, в частности, частные нотариусы Киевского городского нотариального округа:
– Руслана Гречневая;
– Наталья Козаева;
– Елена Пинчук;
– Яна Стороженко;
– Виктория Ярощук;
– Ирина Ярощук.
Также мониторинг будет осуществлен относительно КП «Благоустройство Крюковщины» Крюковщинский сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области.
Согласно статье 37-1 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений», контроль в сфере государственной регистрации прав осуществляется Минюстом, в том числе путем мониторинга регистрационных действий в Государственном реестре прав с целью выявления нарушений порядка государственной регистрации прав государственными регистраторами, уполномоченными лицами субъектов государственной регистрации прав.
По результатам мониторинга регистрационных действий в Государственном реестре прав в случае выявления нарушений порядка государственной регистрации прав государственными регистраторами, уполномоченными лицами субъектов государственной регистрации прав Министерство юстиции Украины проводит проверки государственных регистраторов или субъектов государственной регистрации прав.
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