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Сегодня 22 июня 2017 года, 15:25

Проект Закона о КСУ принят в первом чтении

Принятие Закона во втором чтении позволит назначить еще пятерых судей КСУ на конкурсных началах

Принят за основу проект Закона о Конституционном Суде Украины №6427-д. Свои голоса отдали за доработанный проект 231 парламентария. Отметим, что изначальный проект не был поддержан Верховным Советом Украины в ходе голосования 8 июня с.г.

Рассмотрение дел на пленарных заседаниях Палаты Конституционного Суда, Сената Конституционного Суда осуществляется открыто, за исключением закрытой части этих заседаний, когда принимается решение, предоставляется вывод, выносится постановление суда.

Лица, изъявившие желание присутствовать на открытой части пленарного заседания Палаты, Сената, допускают в помещение суда и в зал заседаний суда в порядке, установленном Регламентом.

Представители СМИ, аккредитованные в суде, могут осуществлять видео- и фотофиксацию, вести аудиозапись открытой части пленарного заседания Палаты, Сената в порядке, установленном Регламентом.

К полномочиям Суда относится:

1) решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины и других правовых актов Верховного Совета Украины, актов Президента Украины, актов Кабинета Министров Украины, правовых актов Верховного Совета Автономной Республики Крым;

2) официальное толкование Конституции Украины;

3) предоставление по обращению Президента Украины или не менее 45 народных депутатов Украины, или КМУ заключений о соответствии Конституции Украины действующих международных договоров Украины или тех международных договоров, которые вносятся в парламент для дачи согласия на их обязательность;

4) предоставление по обращению Президента Украины или не менее 45 народных депутатов Украины заключений о соответствии Конституции Украины (конституционности) вопросов, предлагаемых для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе;

5) предоставление по обращению парламента заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента в пределах, определенных статьями 111 и 151 Конституции Украины;

6) предоставление по обращению парламента заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;

7) предоставление по обращению парламента заключения о нарушении Верховным Советом АР Крым Конституции Украины или законов Украины;

8) решение вопросов о соответствии Конституции Украины и законам Украины нормативно-правовых актов Верховного Совета АР Крым по обращению Президента Украины согласно части второй статьи 137 Конституции Украины;

9) решение вопросов о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица, считающего, что примененный в судебном решении в ее деле закон Украины противоречит Конституции.

Состав суда составляет 18 судей Конституционного Суда. Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного Суда.

Подготовку вопроса о рассмотрении на конкурсной основе кандидатур на должность судьи КС в Верховном Совете Украины осуществляет комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы правового статуса КС. Депутатская фракция (депутатская группа) может предложить по одному кандидату на каждую вакантную должность судьи КС.

Важно, что Суд полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 12 судей Конституционного Суда, получивших полномочия согласно статье 17.

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