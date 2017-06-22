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ВСУ проводет брифинг по поводу дела Романа Швеца, рассмотренного Евросудом

22 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

26 июня 2017 года в Верховном Суде Украины состоится брифинг, участие в котором примут председатель ВСУ Ярослав Романюк и судьи-спикеры от каждой из палат данного суда.

Речь пойдет о назначенном на 3 июля 2017 года рассмотрении заявления осужденного Романа Швеца о пересмотре приговора Ленинского районного суда города Кировограда от 19 ноября 2008 года и определения Апелляционного суда Кировоградской области от 24 марта 2009 года по делу, поступившей после просмотра Европейским судом по правам человека.

Представителей СМИ также будет ознакомлен с презентацией разработанного и утвержденного Венецианской Комиссией издания «Rule of law checklist», которое должно стать инструментом оценки состояния верховенства права в стране из-за оценки соответствующих конституционных и законодательных структур, законодательства и судебной практики.

Начало брифинга в 15.00.

Место проведения – Верховный Суд Украины, ул. Орлика, 8 (Кловский дворец), зал 128.

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