Лариса Денисенко и другие правозащитницы вошли в совет по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних

Первый замминистра юстиции Украины Наталья Севостьянова, назначенная председателем Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних, утвердила персональный состав данного совета.
В состав Межведомственного координационного совета вошли делегированные представители государственных ведомств, представители общественных объединений и международных организаций (всего 21 член).
В состав органа, в частности, вошли:
– Лариса Денисенко, правозащитница, эксперт ОО «Харьковская правозащитная группа».
– Татьяна Журавель, исполнительного директора общественной организации «Всеукраинский общественный центр «Волонтер».
– Оксана Москаленко, координатор программы защиты прав ребенка ВОО «Женский консорциум Украины».
– Евгения Павлова, заслуженный юрист Украины, президента ОО «Всеукраинский фонд «Защита прав детей».
– Павел Пархоменко, эксперта общественной организации «МАРТ».
Результаты конкурса не создают ограничений на участие в работе Межведомственного координационного совета представителей других организаций: они смогут участвовать в заседаниях рабочих групп, в реализации задач Межведомственного координационного совета, представить свои идеи и т.д.
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