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Лариса Денисенко и другие правозащитницы вошли в совет по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних

22 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Первый замминистра юстиции Украины Наталья Севостьянова, назначенная председателем Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних, утвердила персональный состав данного совета.

В состав Межведомственного координационного совета вошли делегированные представители государственных ведомств, представители общественных объединений и международных организаций (всего 21 член).

В состав органа, в частности, вошли:

– Лариса Денисенко, правозащитница, эксперт ОО «Харьковская правозащитная группа».

– Татьяна Журавель, исполнительного директора общественной организации «Всеукраинский общественный центр «Волонтер».

– Оксана Москаленко, координатор программы защиты прав ребенка ВОО «Женский консорциум Украины».

– Евгения Павлова, заслуженный юрист Украины, президента ОО «Всеукраинский фонд «Защита прав детей».

– Павел Пархоменко, эксперта общественной организации «МАРТ».

Результаты конкурса не создают ограничений на участие в работе Межведомственного координационного совета представителей других организаций: они смогут участвовать в заседаниях рабочих групп, в реализации задач Межведомственного координационного совета, представить свои идеи и т.д.

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