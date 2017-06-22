Сегодня 22 июня 2017 года, 13:51

Основные новшества законопроекта №6232 в плане разграничения юрисдикций (инфографика)

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Как изменятся правила определения юрисдикции и подсудности с принятием новых процессуальных кодексов? В принятом за основу проекте №6232, в частности, планируется отказаться от принципа разграничения юрисдикции между судами в зависимости от сторон спора и перейти к предметному критерию дифференциации. Еще одной новацией в этой части является то, что производные исковые требования в отдельных случаях должны рассматриваться вместе с основным иском, даже если они должны были рассматриваться отдельно по разным правилам судопроизводства. Ознакомиться с основными положениями реформы можно благодаря нижеприведенным иллюстрациям.

Инфографика подготовлена экспертами Совета по вопросам судебной реформы.

Узнать о других ключевых аспектах процессуальных кодексов вы можете на сайте «ЮП».

Полный текст законопроекта №6232 доступен по ссылке на сайте парламента.