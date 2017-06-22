Сегодня 22 июня 2017 года, 13:51

В столице проходит Украинско-немецкий форум адвокатов

Сегодня в Киеве начал работу Украинско - немецкий форум «Внесудебное урегулирование споров», организованный Немецким Фондом международного правового сотрудничества, Федеральной палатой адвокатов и Национальной ассоциацией адвокатов Украины.

В рамках форума адвокаты из Германии и Украины обсудят особенности применения внесудебного урегулирования споров и судебной медиации.

Открывая мероприятие, председатель НААУ Лидия Изовитова напомнила, что коллеги из Германии с 2014 года очень активно помогают повышать стандарты профессии. «Никто из стран Европейского союза так не помогает как Германия. Нам бы хотелось поднять профессиональный уровень до уровня европейских стандартов»- сообщила она.

Также, выступая со вступительным словом адвокат Д-р Вероника Хорер, менеджер проектов Немецкого Фонда международного правового сотрудничества з. т. (ИРЦ) рассказала участникам об истории развития адвокатуры и органов адвокатского самоуправления в Германии.

Моника Ньоре, посредник, Президент Высшего суда Берлина в отставке остановилась в своем докладе на механизме работы органа по посредничеству и примирению в адвокатуре Германии. В частности, этот орган является абсолютно независимым и посредниками по примирению в соответствии с действующим законодательством могут быть судьи, которые не работали адвокатами на протяжении последних трех лет. Таких лиц назначает председатель Федеральной палаты.

Собственно, данная норма о создании этого органа была принята в 2009 году, а сам орган начал работу с 2011 года. По словам спикера, работа органа привела к существенному сокращению судебных споров. В тоже время она отметила, что рассматриваются споры исключительно между клиентом и адвокатом и только в письменной форме. При посредниках по примирению создается консультативный совет, в который входят пять адвокатов и четыре ассистента.

«Благодаря полной независимости и конфиденциальности к этому органу возникает доверие граждан и адвокатов и с каждым годом количество обращений только увеличивается» - отметила г-жа Ньоре.

Среди наиболее типичных споров она выделила жалобу клиента в части размера гонорара адвоката. Спикер пояснила, что стороны имеют разную точку зрения в вопросе что именно является предметом договора между адвокатом и клиентом.

Вся процедура проводится на добровольных началах и любая из сторон в любой момент может покинуть процесс.

Кроме того, спикер более подробно остановилась на самой процедуре принятия решений.

«Если обе стороны соглашаются с рекомендациями, они заключают гражданско-правовой договор , который по сути является мировым соглашением. Но если одна из сторон нарушает соглашение , то оно может быть обжаловано в суде по сокращенной процедуре" - сообщила г-жа Ньоре.

В свою очередь Лидия Изовитова, отметила, что в украинской адвокатуре нет такого органа по примирению, но его создание было бы очень полезным.

«Подобный орган мог бы действовать при каждом региональном совете адвокатов. К сожалению, в качестве посредников по примирению мы можем привлекать только адвокатов, но в этот процесс также можно приобщить и общественность» - предположила председатель НААУ.

Кроме того Лидия Изовитова обозначила проблему, которая существует в системе бесплатной правовой помощи. Речь идет об адвокатах, которые после распределения в последующем заключают договор с клиентом о предоставлении правовых услуг. По ее словам, уже в очень скором времени между адвокатами, которые добросовестно работают в системе и вышеупомянутыми адвокатами могут также возникнуть споры. Такую проблему, по ее мнению, также позволит решить создание подобного органа.

Особенности судебной медиации в Германии представила участникам после короткого перерыва Моника Ньоре. Она отметила, что процесс судебной медиации в Германии на законодательном уровне был закреплен в 2012 году. При судах ввели должность судьи медиатора, а каждый судья обязан на всех стадиях процесса обращать внимание сторон на мирное урегулирование споров. По сути судья-медиатор работает в судебной системе и как и в процессуальном рассмотрении дел на него также распределяются дела и ведется соответствующее судопроизводство. В тоже время, в отличие от обычного процесса в медиации нивелируются все процессуальные рамки, а дело рассматривается за единым столом.

«Рассмотрение дела в процессе медиации всегда проводится конфиденциально без привлечения общественности» - отметила спикер. После завершения медиационного заседания судья сразу вправе внести в протокол исполнительное решение. Более того, содержание мирового соглашения может выходить за рамки иска. В том же случае, если стороны не пришли к соглашению, дело возвращается в процессуальное русло.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках конструктивной дискуссии и завтра участники смогут обсудить аспекты арбитража в Германии и Украине.