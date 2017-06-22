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Правительство еще одной страны легализировало биткоины

22 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Правительственный комитет Индии принял решение в пользу легализации криптовалюты биткоин в стране.

В течение последних трех лет три, несмотря на отсутствие должного регулирования на рынке цифровых валют, крупные индийские криптовалютные биржи, включая Zebpay, Coinsecure и Unicoin, работали на основании саморигулирующихся торговых платформ с использованием принципа «Знай своего клиента» и систем, противодействующих отмыванию денег.

Так, попытки индийских криптовалютных бирж совершать саморегуляцию рынка позволили правительству инициировать легализацию биткоина, несмотря на противодействие со стороны некоторых политиков. К примеру, Кирит Сомэйя, депутат от правящей партии Индии, называл биткоин финансовой пирамидой, однако такие суждения были подданы критике со стороны других парламентариев.

Теперь местные криптовалютные биржи могут работать на легальном основании. На данный момент в Индии создана рабочая группа, которая пишет свод законов, относящихся к регулированию криптовалют.

Об этом сообщает журнал PAYSPACE .

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