Сегодня 22 июня 2017 года, 13:53

СБУ завершила досудебное расследование покушения на Антона Геращенко

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве относительно посягательства на жизнь народного депутата Антона Геращенко за его общественную и государственную деятельность.

Обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлено в суд. Им грозит пожизненное заключение. Как установило следствие, покушение на депутата организовал один из активных членов террористической организации «ЛНР» на выполнение задания главного управления Генштаба ВС РФ.

Злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации и временно оккупированных территориях. Он объявлен в розыск. Уголовное дело против него и других представителей российских спецслужб выделено в отдельное производство.

Об этом сообщается на сайте СБУ.