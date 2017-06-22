СБУ завершила досудебное расследование покушения на Антона Геращенко

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве относительно посягательства на жизнь народного депутата Антона Геращенко за его общественную и государственную деятельность.
Обвинительный акт против двух подозреваемых, находящихся под стражей, направлено в суд. Им грозит пожизненное заключение. Как установило следствие, покушение на депутата организовал один из активных членов террористической организации «ЛНР» на выполнение задания главного управления Генштаба ВС РФ.
Злоумышленник скрывается от следствия в Российской Федерации и временно оккупированных территориях. Он объявлен в розыск. Уголовное дело против него и других представителей российских спецслужб выделено в отдельное производство.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
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