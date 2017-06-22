Сегодня 22 июня 2017 года, 12:16

281 предприятие имеет право экспорта в страны ЕС

Право экспорта в страны ЕС имеют 281 украинское предприятие, в том числе 101 производитель пищевых продуктов. Об этом председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа сообщил во время агропромышленного инвестиционного форума с участием представителей французского бизнеса в Киеве, говорится на сайте Службы.

«Украинские предприятия имеют право поставлять в европейские страны мясо птицы и продукты из мяса птицы, рыбу и рыбопродукты, мед, яйца, молоко и молочные продукты – всего 101 предприятие. Также в Евросоюз могу экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения», – отметил Владимир Лапа.

При этом он обратил внимание, что в конце прошлой недели еще одно украинское предприятие получило разрешение поставлять молочную продукцию на рынок ЕС: «Мы ожидаем, что такое право на днях получит еще один производитель молока и молочных продуктов».