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281 предприятие имеет право экспорта в страны ЕС

22 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Право экспорта в страны ЕС имеют 281 украинское предприятие, в том числе 101 производитель пищевых продуктов. Об этом председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа сообщил во время агропромышленного инвестиционного форума с участием представителей французского бизнеса в Киеве, говорится на сайте Службы.

«Украинские предприятия имеют право поставлять в европейские страны мясо птицы и продукты из мяса птицы, рыбу и рыбопродукты, мед, яйца, молоко и молочные продукты – всего 101 предприятие. Также в Евросоюз могу экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения», – отметил Владимир Лапа.

При этом он обратил внимание, что в конце прошлой недели еще одно украинское предприятие получило разрешение поставлять молочную продукцию на рынок ЕС: «Мы ожидаем, что такое право на днях получит еще один производитель молока и молочных продуктов».

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