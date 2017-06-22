В СМИ опубликовали проект пенсионной реформы

Кабинет Министров Украины на заседании 21 июня утвердил четыре законопроекта о пенсионной реформы с замечаниями Национального совета реформ. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что это самое пакет документов в среду был направлен в парламент.
Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года – 35 лет.
Также коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1.
Правительство предусмотрело установления верхней границы базы начисления единого социального взноса (ЕСВ) в 15 минимальных зарплат (48 тыс. грн).
Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке.
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