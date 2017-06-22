ГПУ просит снять неприкосновенность с народного депутата Евгения Дейдея

Генеральная прокуратура Украины внесла на рассмотрение Верховного Совета Украины представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата, члена Комитета Верховного Совета Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Евгения Дейдея (фракция партии «Народный фронт»).
Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко. В действиях Е.Дейдея усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6.1 млн гривен, написал генпрокурор.
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