ЧАО «Киевмлын» могут признать банкротом

Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) начал рассмотрение дела о признании банкротом и открытии ликвидационной процедуры в отношении ЧАО «Киевмлын».
Соответствующее сообщение размещено на сайте ВХСУ.
Дата постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры 13 июня 2017 года, говорится в сообщении.
Предприятие «Киевмлын» было создано в 1989 году еще на основе законодательства СССР об аренде государственных предприятий. Мукомольное предприятие является крупнейшим в столице. На сегодня 100% его акций принадлежит ОАО «Хлеб Киева», владельцем которого является британец Марк Родес.
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