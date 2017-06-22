Сегодня 22 июня 2017 года, 10:40

МИУ не видит оснований для автоматического продления трудового контракта с главой ПАО «Укрзализныця»

Оснований для автоматического продления трудового контракта с председателем правления ПАО «Укрзализныця» Войцехом Балчуном нет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает Delo.ua.

«Контракт подписан на один год, срок действия с 6 июня 2016 года до 5 июня 2017 года. Договор не содержит нормы относительно автоматического продления. Все изменения в контракт вносятся путем подписания дополнительных соглашений к нему», – сообщили в пресс-службе МИУ.

Частью 5 статьи 58 Закона Украины «Об акционерных обществах» установлено, что права и обязанности членов исполнительного органа акционерного общества определяются настоящим законом, другими актами законодательства и / или положениями об исполнительном органе общества, а также контрактом, заключаемым с каждым членом исполнительного органа.

В Министерстве акцентируют, что если международным договором или международным соглашением, в котором участвует Украина, установлены иные правила, чем содержащиеся в законодательстве Украины о труде, то применяются правила международного договора или международного соглашения (статья 8-1 КЗоТ).

«Статьей 2 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о взаимном трудоустройстве работников, вступил в силу 19 декабря 1994 установлено, что продолжительность работы работников, работающих у работодателей на территории другой страны, не может превышать 12 месяцев. В отдельных обоснованных случаях этот срок может быть продлен до 18 месяцев включительно по заявлению работодателя и с согласия этого работника», – напоминают в пресс-службе МИУ.

По продолжительности действия контракта с председателем правления применяют и имеют преимущественное право нормы международного соглашения и распоряжения КМУ, которым согласовано контракт, а не положения КЗоТ о продлении трудовых отношений.

На контрактную форму трудового договора не распространяются положения статьи 9 КЗоТ о том, что условия договоров о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством Украины о труде, являются недействительными.

«В соответствии с пунктом 8 статьи 36 КЗоТ Украины основанием прекращения трудового договора предусмотрены условия, указанные в контракте. Таким образом, контракт с председателем правления ПАО «Укрзализныця» должен быть прекращено в срок, на который он был заключен, и не может быть продлен в соответствии с соглашением между Украиной и Республикой Польша», – резюмируют в Министерстве инфраструктуры Украины.

В то же время в «Укрзализныце» заявили, что контракт с председателем правления «Укрзализныци» Войцехом Балчуном формально продлен до 9 июня 2019 года. Позицию предприятия представил директор по правовым вопросам, д.ю.н. Андрей Омельченко.

В частности, он ссылается на судебную практику, а именно пункт 31 Правовых позиций, высказанных судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Украины в связи с анализом причин пересмотра судебных решений по гражданским делам в 1996 году от 1 декабря 1997 года. Речь идет о том, что правила статьи 39-1 КЗоТ о продлении срочного договора на неопределенный срок распространяются и на случаи, когда после окончания срока контракта трудовые отношения фактически продолжаются и каждая из сторон не требует их прекращения.