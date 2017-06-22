НААУ предлагает включить девять своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора Центра правовой помощи

Национальная ассоциация адвокатов Украины предлагает Министерству юстиции включить девять представителей адвокатуры в состав конкурсной комиссии по избранию директора Центра правовой помощи.
Соответствующее письмо направлено от председателя Комитета по вопросам правовой помощи при НААУ Сергея Вилкова к министру юстиции Павлу Петренко.
Профильный комитет предлагает принять участие в работе конкурсной комиссии включить заместителя председателя НААУ, САУ Валентина Гвоздия, заместителя председателя САУ Алексея Кухаря, председателя совета адвокатов Харьковской области Викторию Гайворонскую, заместителя председателя Комитета по БПП Анну Зосименко, члена этого комитета Леонида Шалимова, председателя Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анну Боряк и ее заместителя Игоря Колесникова.
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