Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 июня 2017 года, 10:40

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НААУ предлагает включить девять своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора Центра правовой помощи

22 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальная ассоциация адвокатов Украины предлагает Министерству юстиции включить девять представителей адвокатуры в состав конкурсной комиссии по избранию директора Центра правовой помощи.

Соответствующее письмо направлено от председателя Комитета по вопросам правовой помощи при НААУ Сергея Вилкова к министру юстиции Павлу Петренко.

Профильный комитет предлагает принять участие в работе конкурсной комиссии включить заместителя председателя НААУ, САУ Валентина Гвоздия, заместителя председателя САУ Алексея Кухаря, председателя совета адвокатов Харьковской области Викторию Гайворонскую, заместителя председателя Комитета по БПП Анну Зосименко, члена этого комитета Леонида Шалимова, председателя Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Анну Боряк и ее заместителя Игоря Колесникова.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • aequo
Пресс-релизы

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом