Сегодня 21 июня 2017 года, 17:27

Как законопроект №6232 изменит обжалование решений МКА (инфографика)

Экспертами Совета по вопросам судебной реформы подготовлена инфографика о новациях принятого за основу законопроекта №6232 в части международного коммерческого арбитража (МКА). Эксперты разъяснили суть изменений, а также механизм реализации прав участников производства, в частности, при обеспечении иска и обеспечении доказательств.

Если место арбитража находится за пределами Украины, то дело будет рассматриваться Апелляционным судом Киева по нормам Гражданского процессуального кодекса Украины. Суд будет обязан способствовать в получении доказательств и сможет допросить свидетелей. К числу споров, рассмотрение которых в МКА запрещено, относятся споры относительно приватизации, корпоративных отношениях, банкротства и др.

Узнать о других ключевых аспектах процессуальных кодексов вы можете на сайте «ЮП».

Полный текст законопроекта №6232 доступен по ссылке на сайте парламента