Пенсионная реформа правительства направлена в парламент

На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины утвердил проекты законов, которые касаются проведения пенсионной реформы, и направил их на рассмотрение Верховного Совета Украины.
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что проектами учтены все предложения Национального совета реформ.
«Сегодня направим в парламент проект законов по пенсионной реформе, – сказал премьер Владимир Гройсман. – Наша задача – начать процесс вывода из бедности большинства пенсионеров. Реформа, которую мы предлагаем, отвечает этим целям. Она даст возможность повысить пенсии 9 млн пенсионеров. Мы возвращаем уважение к человеку труда. Тот, кто работал больше – получит больше».
Также он добавил, что осовременивание пенсий будет учитывать увеличение втрое базы начислений, а со следующего года осовременивания станет автоматическим. Обещается обеспечить десдефицитность ПФУ в течении 7-10 лет.
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