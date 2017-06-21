Сегодня 21 июня 2017 года, 14:51

Упрощается допуск квотных товаров на рынки ЕС

Упрощается допуск товаров украинского происхождения на рынки Европейского Союза, на которые установлены тарифные квоты в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом сообщает сайт Государственной фискальной службы Украины.

Дополнением к Приложению I-А1 к Соглашению об Ассоциации между Украиной и ЕС определено индикативную совокупность тарифных квот для импорта в Европейский Союз товаров украинского происхождения (всего 36 товарных позиций – зерно, мясо, мед и т.д.).

Европейским Союзом Регламентом от 18 декабря 2015 года № 2405/2015 было установлено, что основанием для предоставления тарифных квот товарам украинского происхождения сертификат по перевозке формы EUR.1.

Вместе с тем, в соответствии со статьями 16 и 22 Протокола 1 «Об определении Концепции «Происхождение товаров» и методов административного сотрудничества» с Соглашением, кроме сертификата по перевозке формы EUR.1, украинское происхождение товаров может быть подтверждено на основании «декларации инвойс», которая составляется экспортером на инвойсе, сообщении о доставке или любом другом коммерческом документе.

Декларация инвойс может быть составлена:

- утвержденным экспортером в понимании статьи 23 указанного Протокола,

или

- экспортером любой партии товара, состоящей из одного или нескольких мест товаров, происходящих из определенной страны, совокупная стоимость которых не превышает 6000 евро.