Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 июня 2017 года, 19:50

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

КМУ лишится права устанавливать плату за лицензии на предоставление финуслуг

21 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно правовых основ в сфере предоставления финансовых услуг) №6589. Документ разработан Кабинетом Министров Украины.

Законопроект вносит изменения в Закон «О страховании» и Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Размер платы за выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг страхования в части проведения конкретных видов страхования устанавливается Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Ныне размер платы устанавливает КМУ.

Кроме того, правительство лишается права устанавливать размер платы за выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Документ доступен по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • АФ «Династия»
  • klochkov
Пресс-релизы

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом