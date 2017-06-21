он же e-mail

Сегодня 21 июня 2017 года, 19:50

КМУ лишится права устанавливать плату за лицензии на предоставление финуслуг

Зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно правовых основ в сфере предоставления финансовых услуг) №6589. Документ разработан Кабинетом Министров Украины.

Законопроект вносит изменения в Закон «О страховании» и Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Размер платы за выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг страхования в части проведения конкретных видов страхования устанавливается Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности». Ныне размер платы устанавливает КМУ.

Кроме того, правительство лишается права устанавливать размер платы за выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Документ доступен по ссылке.